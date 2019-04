RIETI - Cinque medaglie individuali ed un ottavo posto assoluto per gli Esordienti A e B del Club Nuoto Rieti che la scorsa settimana, presso la piscina di Pietralata, si sono cimentati nelle le Finali Regionali Lazio Esordienti B FIN, 11 Coppa Giuseppe Sant.



Come detto, un ottavo posto di assoluto prestigio in termini societari, impreziosito dalle prestazioni individuali delle sorelle Capponi, Angelica e Ludovica,quest’ultima capace addirittura di ottenere anche il primo tempo in Italia di categoria nei 200m stile libero con il tempo di 2’33.40.

LE MEDAGLIE

200m STILE LIBERO FEMMINE: 1 Ludovica Capponi 2’33.40, record italiano di categoria.

50m FARFALLA FEMMINE ’09: 2 Angelica Capponi 35.20

100m FARFALLA FEMMINE ’09: 3 Ludovica Capponi 1’23.00

200m DORSO FEMMINE ’09: 3 Angelica Capponi 2’51.00

100m DORSO FEMMINE ’09: 3 Angelica Capponi 1’21.70

Grande l’impegno di tutti gli altri atleti: Nicholas Cesarini, Irene De Angelis, Benedetta Federici, Manuel Miniero, Alice Mostarda e Maria Pelone che si sono piazzati sempre nella parte alta della classifica.

Bene anche gli atleti che sabato e domenica scorsa, presso il Centro Federale di Ostia, si sono messi in evidenza alle finali dell’11esima edizione della Coppa Giuseppe Sant, Esordienti A. Buone le prestazioni dei ragazzi che hanno migliorato i propri tempi, piazzandosi molto bene in classifica. Luca Cervelli nei 200mt rana si è classificato 13° con il tempo di 3’05 e nei 100 mt rana 20° con il tempo di 1’28. Per le ragazze è scesa in vasca Maria Grazia Di Stefano che nei 100mt stile libero si è classificata 13° con il tempo di 1’07.

«La società - si legge nella nota - ringrazia gli atleti per i risultati ottenuti e per la tenacia dimostrata in ogni gara. Un ringraziamento sentito va anche agli allenatori Riccardo Nicotra e Alessio Curci per il lavoro svolto in questi mesi allenamento dopo allenamento e a tutti i genitori, parte integrante del nostro progetto».

