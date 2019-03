© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nei giorni scorsi, importante iniziativa benefica del Lion Club Rieti Varrone rivolta al «Riparo dal freddo» del Comune di Rieti, messo in campo dall’assessorato ai Servizi sociali. Una delegazione costituita dal presidente Antonio Spadoni e da alcuni soci, alla presenza dell’assessore Giovanna Palomba, dopo una visita ai locali in via del Porto, ha consegnato, ad integrazione dell’arredo già presente in loco, tre brandine ed altro materiale necessario.Erano presenti anche la presidente dell’associazione “Guazzabuglio” e una rappresentanza del “Volontariato Vincenziano”, due delle dieci associazioni facenti parte del progetto “La Porta Sociale”.«Rivolgo un particolare ringraziamento al Club Lion Rieti Varrone per l’interesse mostrato nei confronti di questa realtà – commenta l’assessore Giovanna Palomba - Il vero servire la comunità si realizza attraverso attività concrete di aiuto che diano una risposta alle richieste volte a sostenere le fragilità. Il Club Lion Rieti Varrone, attraverso questo gesto di solidarietà, ha espresso l’essenza della finalità del servizio e del mettersi a disposizione che caratterizzano gli scopi principali del Club stesso. Sono davvero grata al presidente e ad ogni membro del Club.Il Riparo si è rivelato una grande risorsa per evitare che, durante le fredde notti invernali, persone in condizioni di necessità fossero costrette a dormire fuori. Ha ospitato finora, in media, sette persone per notte che, attraverso la valida collaborazione dei volontari facenti parte della ‘Porta Sociale’, hanno percepito anche una grande vicinanza e solidarietà».