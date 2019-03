RIETI - Cittaducale come Hollywood, con la chiesa di San Vittorino, nella frazione di Santa Rufina, poco sopra Caporio, trasformata in un vero e proprio set cinematografico per le riprese di un film.



Protagonisti delle riprese sono Clive Owen, nel 2005 candidato al premio Oscar, e l'attrice italiana Jasmine Trinca. La troupe si tratterrà nel territorio di Cittaducale per due giorni.