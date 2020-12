L'assessore Cludio Valentini aderisce Fratelli d'Italia

RIETI - Questa mattina, nel corso di una conferenza online trasmessa sulla pagina facebook di Fratelli d’Italia Rieti, è stato ufficializzato l’ingresso di Claudio Valentini nel partito.

Claudio Valentini, attuale assessore al bilancio e all’ambiente del Comune di Rieti, storico esponente del centrodestra reatino, già consigliere comunale e poi capogruppo del PdL nel consiglio comunale di Rieti, ha aderito al progetto di Fratelli d’Italia.

«E’ un onore per me entrare a far parte della comunità di Fratelli d’Italia – ha dichiarato Claudio Valentini – Come tanti, negli anni scorsi ho subito la fine dell’esperienza di Alleanza Nazionale che ha portato ad una frammentazione e alla dispersione in tante sigle di un mondo che così tanto aveva dato alla politica e al territorio. Oggi, finalmente, posso coerentemente tornare in quella che, a tutti gli effetti, posso sentire come una casa. Certamente più moderna, più accogliente e in grado di parlare ad una fascia di popolazione molto più ampia rispetto al passato. Fratelli d’Italia rappresenta un punto fermo per i cittadini di Rieti, come per quelli del Paese, e la sua crescita testimonia la capacità di tanti uomini e donne impegnati nel partito di essere davvero i rappresentanti delle esigenze e dei sogni del popolo».

Grande soddisfazione per l’ingresso di Claudio Valentini è stata espressa dal coordinatore comunale e consigliere comunale e provinciale di Rieti, Claudia Chiarinelli, dal coordinatore provinciale e vicesindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, e dal coordinatore regionale del Lazio e deputato Paolo Trancassini.

«Dopo aver assunto, da poche settimane, la guida del coordinamento cittadino, posso dire che l’entusiasmo attorno al progetto di Fratelli d’Italia è crescente e sotto gli occhi di tutti – ha spiegato Claudia Chiarinelli - Il mio caloroso benvenuto a Claudio Valentini con la certezza di aver acquisito un politico d’esperienza e di capacità notevoli».

«Eravamo partiti, pochi anni fa, con un progetto a lungo termine, che potesse tornare ad unire una comunità, allargandone orizzonti e confini. Oggi questo processo si sta concretizzando e l’ingresso di Claudio Valentini a Rieti ne è testimonianza – ha aggiunto Daniele Sinibaldi – Abbiamo dimostrato di poter essere davvero utili al territorio reatino e continueremo sempre di più a rappresentare un perno del nuovo centrodestra».

«Scriviamo oggi l’ennesimo capitolo di una bella storia fatta di ideali, di sfide quasi impossibili. Quando abbiamo iniziato questo percorso eravamo consapevoli della complessità del tessuto politico in cui andavamo ad inserirci e pensare in prospettiva era sicuramente complicato ma lo abbiamo fatto. Fratelli d’Italia cresce e cresce bene, non solo a livello nazionale con il particolare gradimento e fiducia di cui gode il nostro presidente Giorgia Meloni ma anche nel territorio e l’adesione di Claudio Valentini ne è la dimostrazione – ha continuato l’onorevole Paolo Trancassini – i partiti politici sempre di più sono dei contenitori che subiscono delle mutazioni molto labili: si ingrandiscono e poi si svuotano, invece il lavoro che stiamo facendo noi sui territori, grazie alla serietà con Claudia Chiarinelli e da Daniele Sinibaldi svolgono il loro ruolo di coordinatori, è fatto di ragionamenti che tengono conto sia della storia che della passione di uomini e donne che fanno della politica una questione di appartenenza al territorio e alla comunità locale e politica». Così ha concluso Trancassini, deputato reatino e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.

