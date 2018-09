RIETI - C'è tempo ancora alcuni giorni per partecipare all'avviso di “selezione con procedura comparativa per titoli e colloqui per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo pieno e determinato di tre unità di personale per lo svolgimento di attività connesse agli eventi sismici”.



LE FIGURE RICHIESTE

Il Comune di Cittareale ha emanato la selezione riservata ad un istruttore direttivo contabile categoria “D”, posizione economica D1 e a due istruttori direttivi amministrativi categoria “D” posizione economica D1. L’assunzione è prevista fino al 31 dicembre 2018 con possibilità di proroga nel rispetto della vigente disciplina normativa e funzionalmente alla gestione dell'emergenza post sisma.



La domanda di ammissione può essere redatta in carta semplice utilizzando preferibilmente Il modulo allegato alla determinazione che è reperibile sull'albo Pretorio del Comune di Cittareale.



LE SCADENZE

La domanda dovrà pervenire entro le ore 14:00 del giorno 10 settembre con consegna diretta in busta chiusa all'Ufficio Protocollo del Comune di Cittareale oppure raccomandata A/R oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comune.cittareale@pec.it.



L'APPELLO

«Al momento ci sono giunte solo tre richieste - spiega il sindaco di Cittareale, Francesco Nelli - per questo motivo ho deciso di fare un ulteriore appello in quanto credo sul territorio possano essere presenti delle professionalità atte a svolgere questo tipo di impiego, che costituisce sicuramente una fonte di reddito, seppur provvisoria, in questi mesi di emergenza».

Marted├Č 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:15



