Rieti, una domenica con la sagra della polenta

RIETI - A Cesoni, frazione del comune di Cittaducale, arriva domani la prima sagra della polenta, promossa dall’associazione I Molenari. «Le previsioni dicono che sarà una bella giornata – spiega il presidente Emiliano Scoppetta - Noi attendiamo tanti ospiti, pronti a degustare un bel piatto di polenta con salsicce e spuntature».Gli stand gastronomici sono pronti e tra i membri dell’associazione fervono i preparativi per questa prima edizione, nata per valorizzare il territorio.«A Cesoni – aggiunge Scoppetta – vivono oggi una cinquantina di persone, e si organizza a primavera la classica festa di Pasquetta. Di feste della polenta ce ne sono tante in giro, ma nessuna nel comune di Cittaducale. Allora, avendo io un’azienda agricola che produce farina di mais venduta in tutta la provincia, mi sono detto, perché non organizzare una festa anche a Cesoni. È nata così l’associazione, che mira a ridare vita al territorio e la sagra della polenta sarà solo l’inizio di una serie di iniziative mirate a valorizzare i nostri prodotti».Dalle 12.30 sarà possibile degustare il menù con polenta, spuntatura, salsiccia, biscottini con farina di grano tenero e mais, vino o acqua. Ci saranno, fuori menù, anche panini con la salsiccia, arrosticini e patatine.L’orchestra Giulia e i balla balla allieterà il momento del pranzo e il pomeriggio.«Una volta, quando si organizzavano feste a Cesoni, si mettevano bancarelle fino alla Salaria per far venire gente – conclude Scoppetta – Ho ascoltato spesso i racconti di mio nonno, che era uno dei festaroli d’epoca e che oggi, a 92 anni, arriverà con il suo bastone alla sagra e già si dice felicissimo di tornare a vedere vivo il paese del suo cuore».