RIETI - Nel Comune di Cittaducale è arrivata la magica casa viaggiante di babbo Natale. Un evento che rientra nel fitto calendario di appuntamenti promossi dall’amministrazione comunale. «Abbiamo pensato di regalare ai bambini un momento diverso – spiega il sindaco Leonardo Ranalli – Lo scorso anno babbo Natale incontrò i bambini di Cittaducale, quest’anno quelli di Santa Rufina e Grotti».La casa, magicamente giunta nel cortile della scuola primaria di Santa Rufina, ha incuriosito i più piccoli, che hanno avuto la possibilità di incontrare babbo Natale, seduto davanti ad un camino, circondato da elfi, caramelle e regali.«Ci sentiamo elettrizzate e super felici» confidano due bambine agli elfi prima di entrare.«Wow che bei posti che hai visitato» dice un bambino ammirando le foto alle pareti, che lo ritraggono in giro per il mondo, dal Colosseo alla Tour Eiffel.Tra una richiesta di latte caldo e un invito a mangiare più verdure, babbo Natale si sofferma a lungo con ogni piccolo studente.«Ascolta le richieste di tutti e passerebbe ore con ognuno di loro» assicurano dalla compagnia, proveniente da Magliano dè Marsi, in provincia dell’Aquila, che il 23 dicembre farà tappa anche ad Amatrice.Babbo racconta tanti aneddoti, come quando, a Celano, un bambino non chiese regali, ma un lavoro per il suo papà. La letterina arrivò sulla scrivania del sindaco e la storia riuscì ad avere un lieto fine.