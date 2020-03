© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Anche il sindaco di Cittaducale Leonardo Ranalli ha firmato un’ordinanza che vieta l’utilizzo di parchi e aree verdi fino al prossimo 3 aprile e salvo indicazioni differenti.«Nonostante gli altissimi rischi di contagio e le dure prescrizioni normative atte a prevenire gli assembramenti di persone - spiega il sindaco - in queste ultime ore abbiamo assistito ad una costante presenza di gruppi di cittadini che hanno mal pensato di ritrovarsi in aree verdi del territorio come se nulla fosse».«Il periodo è complesso e particolarmente difficile – aggiunge Ranalli - e si chiede a tutti noi un sacrificio enorme che si somma a quello drammatico di tipo economico che stanno subendo i tanti operatori economici del comune. Evidentemente non tutti hanno la percezione di quanto in corso ed ecco che oltre ai mille pensieri del caso si somma quello dell’altrui e dell’auto tutela che non può essere sottovalutata».I dati del territorio comunale parlano di una buona tenuta momentanea e di un futuro comunque incerto, ma c'è bisogno di un’azione collettiva di responsabilità. «Mi appello ai titolari delle aziende che sono rimaste aperte affinché adottino le misure di sicurezza prescritte o che, in alternativa, chiudano temporaneamente per mettersi in regola».Il plauso del primo cittadino è poi per le forze preposte, che stanno controllando il territorio. «Continueranno a farlo per il senso del bene comune che non può essere superato dall’incoscienza dei presunti furbetti che non hanno rispetto della stragrande maggioranza della popolazione».Il Comune angioino rimane a disposizione per sostenere le categorie più fragili con consegne a domicilio di farmaci e, dove indispensabile, di beni di prima necessità e così sarà fino al rientro dell’emergenza che in queste ore sta vedendo sul territorio provinciale un importante incremento percentuale.