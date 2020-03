© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Utilizza la propria pagina facebook il sindaco di Cittaducale Leonardo Ranalli per tranquillizzare i suoi cittadini, dopo l'uscita del bollettino medico della Asl di Rieti, che vede tra i nuovi positivi anche una persona residente nel comune angioino."In merito alla notizia diffusa, sentita l’Azienda Sanitaria e gli uffici deputati, specifico che la persona stessa era già da tempo ospite di una casa di riposo nella provincia di Rieti - scrive Ranalli - Auguro una pronta guarigione alla persona interessata e ricordo a tutti che l’Amministrazione comunale ha già attivato il Coc. Stiamo monitorando l'emergenza e continueremo a farlo senza sosta alcuna.Colgo l’occasione per rivolgermi nuovamente alla popolazione pregandola di mantenere la calma senza cercare informazioni inutili e fuorvianti fuori dai canali istituzionali. L'importante è restare a casa e muoversi solo per stretta necessità".