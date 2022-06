Cittaducale conferma Leonardo Ranalli alla guida del Comune

RIETI - Leonardo Ranalli è stato confermato senza indugi con una percentuale altissima alla guida del Comune di Cittaducale. Ranalli, 42 anni, giornalista, iscritto al Pd, primo cittadino uscente del municipio angioino ha centrato il bis alla guida della lista civica “Svolta Comune”. Lo sfidante Roberto Ermini, 69 anni, dirigente in pensione, già sindaco di Cittaducale dal 2012 al 2017 per la seconda volta, nella corsa alla fascia tricolore si è fermato prima di Ranalli, come accaduto cinque anni fa. Lo scarto però, oggi, è stato decisamente maggiore: Ranalli ha ottenuto 2.869 voti (80.5%), mentre lo sfidante si è fermato a 697 preferenze (19.5%).