RIETI - Nel Comune di Cittaducale è stata una giornata campale. Uomini a lavoro dal primo mattino per verificare le criticità provocate dal forte vento. In campo anche il sindaco Leonardo Ranalli, impegnato in diversi sopralluoghi.«I danni maggiori li abbiamo riscontrati a Santa Rufina - spiega il primo cittadino - con diversi alberi caduti. Nel tratto che conduce a Cittaducale l’intervento più impegnativo, con un albero finito su un’auto in transito. Tanta paura per la donna a bordo, che però non è rimasta ferita».Gli operai sono intervenuti per tagliare alberi a rischio caduta, soprattutto al parco delle case rosse di Santa Rufina dove le piante sono apparse come spezzate da fulmini e divelte con le radici.«In via Aia e davanti la chiesa del Santissimo Sacramento – aggiunge Ranalli – abbiamo avuto la caduta di tegole e poi un paio di comignoli sono venuti giù, per fortuna senza provocare danni a persone. Dalla palestra di Santa Rufina si è staccato un pezzo di lamierino dal tetto, mentre a Cittaducale abbiamo avuto soprattutto cadute di rami. L’allerta meteo della Protezione Civile è prolungata per le prossime ore, invito i cittadini a fare attenzione negli spostamenti».