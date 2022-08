Asd Città di Rieti, in difesa c'è Daniel Loreti. Proviene dalla Promozione

RIETI - L' Asd Città di Rieti 1936 aggiunge alla sua rosa il difensore, Daniel Loreti, classe 2001, proveniente dal Poggio Mirteto (Promozione). Un giovane talento sempre in quota nei ranghi della Promozione con pregresse esperienze nel Fiano Romano e nelle Giovanili del Monterotondo. Nella passata stagione ha navigato sempre sulle alte sfere risultando come uno dei giovani più positivi e determinanti, tanto da disputare ogni gara da titolare. Un accordo raggiunto nella piena consapevolezza di aver assicurato al club amarantoceleste un giovane di classe e talento cristallino. Soddisfazione è stata espressa dal Ds Emanuele Pezzotti e dal presidente Diego Leoncini per l"arrivo del nuovo difensore e per l'ormai prossimo completamento della rosa amarantoceleste ormai vicina alla sua definitiva strutturazione.