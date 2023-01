Città di Rieti, vittoria e primato: Castrum ko 2-1 e Monterotondo agganciato. Pagliarini: «Avanti così»

RIETI - Una doppietta di Gianluca De Dominicis dopo i primi 45' della sfida col Castrum Monterotondo, consente al Città di Rieti di battere 2-1 l'altra formazione eretina del girone B, ma soprattutto di operare l'aggancio in vetta al Monterotondo 1935, nella domenica in cui gli uomini di Attilio Gregori erano spettatori dell'undicesima giornata.

Ma al di là della vittoria è stata una partita tutt'altro che semplice, vista la coriaceità di un avversario che inizialmente ha badato più a contenere che non a offendere, ma che è si è dovuta arrendere dinanzi al maggior tasso tecnico dell'undici amarantoceleste, bravo soprattutto nella ripresa a blindare il risultato e condurre in porto una vittoria che allunga ulteriormente la striscia utile di risultati positivi sotto la gestione Pagliarini: 6 vittorie e un pareggio.

«È stata una partita complicata - dichiara il tecnico del Città di Rieti al termine del match - perché i giocatori del Castrum si sono messi tutti in fase di contenimento e per noi trovare gli spazi giusti non era affatto facile. Però siamo stati bravi e pazienti a colpire nel momento giusto e la vittoria la considero strameritata, tenendo anche conto del fatto che ci è stato annullato un gol regolare. Però alla fine va bene così - conclude Pagliarini - ora che abbiamo risistemato la classifica e recuperato tutto lo svantaggio maturato nel primo mese di stagione nei confronti del Monterotondo, dobbiamo restare sereni e tranquilli, guardando avanti consapevoli della nostra forza».