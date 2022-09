Città di Rieti a valanga su Cittaducale: 6-1. Doppiette per De Dominicis e Boni. Fabiani: «Gambe pesanti, ma l'intesa c'è»

RIETI - Esordio vincente e convincente per l'Asd Città di Rieti, che al Gudini nella prima uscita stagionale dopo due settimane di preparazione atletica, ha battuto col punteggio di 6-1 l'Asd Cittaducale.

La gara, originariamente in programma a Terminillo, ma "dirottata" in città viste le complicate condizioni meteo che già dalla prime ore della notte hanno abbassato notevolmente le temperature al campo d'altura "Cinque Confini", è stata risolta dalle doppiette di De Dominicis e Boni, alle quali hanno fatto seguito le reti finali di Volponi e Fany, dinanzi a una tribuna gremita di tifosi e di semplicoi appassionati. Di Alessio Pirri, per Cittaducale, il gol della bandiera.

Il commento

«E’ stata una prima sgambatura con i giocatori ancora appesantititi dalla preparazione atletica – ha spiegato il tecnico Costantino Fabiani a fine gara – sono comunque rimasto molto soddisfatto dell’organico, dei movimenti che ho visto in campo e dei meccanismi di collegamento tra i vari reparti. Un primo test importante per avere indicazioni concrete sulle quali poi lavorare in settimana per poter così passare ad aspetti più propriamente legati alla tattica di gioco».