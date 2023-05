Il Città di Rieti sbanca Monterotondo e torna a -1 dalla vetta: 3-1 al Castrum. Pagliarini: «Il destino non è più nelle nostre mani»»

RIETI - Il Città di Rieti sbanca il "Pierangeli", batte 3-1 il Castrum Monterotondo e approfittando del turno di riposo osservato dal Monterotondo 1935 capolista, si rimette in scia a -1 dal primato e con ancora tre turni da giocare.

La gara, valevole per la 27esima giornata del campionato regionale di Prima categoria, prende la piega giusta già dopo i primi 45' di gioco, quando i gol di De Dominicis e Pasqualini hanno annullato qualsiasi tipo di velleità avversaria, indirizzando la sfida del "Pierangeli" sui binari giusti. Nella ripresa ad arrotondare il risultato ci pensa ancora il bomber De Dominicis (arrivato a quota 20 gol in campionato) rendendo praticamente inutile il penalty realizzato dal Castrum Monterotondo a una manciata di minuti dal triplice fischio.

Ora la classifica recita: Monterotondo 1935 65 punti, Città di Rieti 64. In palio ce ne sono ancora 9 ciascuno e sarà interessante capire se i reatini riusciranno a ottenere un all-in, unica via per sperare anche in un mezzo passo falso degli eretini, il cui calendario potrebbe rivelarsi 'ostico' solo nel derby del 4 giugno proprio contro quello stesso Castrum Monterotondo oggi, 21 maggio, regolato dagli amarantoceleste senza grosse difficoltà.

Ma oggi più che mai, pesa come un macigno sul rendimento della squadra quello sciagurati ko esterno a Casperia (1-0) nella prima trasferta stagionale, sotto la gestione-Fabiani.

E sul testa a testa, il tecnico del Città di Rieti, Mirko Pagliarini, ammette: «Noi il nostro lo abbiamo fatto e credo che da questo momento in avanti il destino è nelle mani del Monterotondo 1935, che reputo una squadra forte e completa, contro la quale abbiamo perso per un episodio senza demeritare, che ha saputo sfruttare la situazione e restarci davanti. Per il resto - prosegue Pagliarini - oggi sono tornato a divertirmi perché ho rivisto la stessa squadra che fino a dieci giorni fa interpretava il calcio come piace a me e come lo intende nell'arco della settimana. Andiamo avanti, ci aspettano ancora tre partite di campionato e, speriamo, due di Coppa Lazio: paradossalmente siamo ancora in corsa per due fronti e questo è quello che conta».

Domenica 28 maggio, al "Gudini" (ore 11) arriverà il Poggio San Lorenzo per il quarto match stagionale dopo quello d'andata (vinto 2-0) e i due della prima fase di Coppa Lazio.