Città di Rieti, una macchina da gol: 6-2 al Soratte e primato in pugno. Foto. Pagliarini: «Bravi nelle reazioni e nella gestione»

RIETI - Ancora una goleada per il Città di Rieti, che al "Gudini" regola la pratica Soratte con un netto 6-2 agevolato, in parte, da una doppia espulsione ospite che rende gli ultimi venti minuti della 21esima giornata del campionato regionale di Prima categoria, una pura formalità.

Il primo tempo

Contro la terza della classe e dinanzi a una buonissima cornice di pubblico, la formazione di Mirko Pagliarini inizia subito ad handicap perché dopo nemmeno un minuto di gioco, Montefoschi porta in vantaggio il Soratte (0-1). Immediata però, la reazione del Città di Rieti che al 7' pareggia con Gianluca De Dominicis, ben appostato sul secondo palo (1-1). Gli amarantoceleste continuano a premere sull'acceleratore e alla mezz'ora arriva il sorpasso: Manuel Parente, in area, si ritrova sui piedi un pallone invitante, servitogli fortuitamente da un avversario e depositarlo in rete dagli undici metri è un gioco da ragazzi (2-1).

La ripresa

Nella ripresa, il Città di Rieti torna a fare la partita e a legittimare il vantaggio, ma al 10' una disattenzione difensiva consente a Montefoschi di riacciuffare il risultato (2-2) e rimettere tutto in discussione. Al 62' protesta il Soratte per un fallo di mano in area di Jurado, ma per l'arbitro l'impatto tra il pallone e l'arto del difensore sudamericano è considerato involontario e lascia correre. Scampato un potenziale pericolo, il Città di Rieti si riversa nella metà campo biancorossa e al 70' torna in vantaggio, stavolta con Gianmarco Laurenti che piazza la sfera sul secondo palo con perfetto sinistro a giro. Da quel momento in poi, il Soratte si disunisce, resta in dieci per il rosso a Italiano e il Città di Rieti dilaga: la doppietta di De Dominicis (a quota 15 gol è il capocannoniere del girone B) e il rigore di Volponi infatti, fissano il punteggio finale sul 6-2 con gli ospiti che nel frattempo subiscono un altro rosso - quello di Gasperini - per doppia ammonizione chiudendo in nove.

I commenti

Al termine della gara, tutta la soddisfazione del tecnico Mirko Pagliarini, che si complimenta con la squadra per la reazione mostrata sia dopo lo svantaggio iniziale, che una volta raggiunti sul 2-2.

«Questo gruppo ha carattere e risorse infinite - dice - perché quando si è reso conto che il Soratte ci chiudeva ogni spazio in mezzo, ha iniziato a giocare sulle corsie laterali e andare in gol è stato decisamente più facile. Le loro recriminazioni? Ognuno dice la propria e difende il proprio orticello, personalmente mi limito a fare i complimenti ai ragazzi per come ha condotto la gara, soprattutto nel momento in cui il Soratte ha provato a buttarla sulla bagarre. La sosta arriva nel momento giusto perché dopo un vero e proprio tour de force tra campionato e Coppa Lazio, possiamo rifiatare un attimo e poi concentrarci sul rush finale».

La sosta

In classifica continua il testa a testa col Monterotondo 1935 che al "Cecconi" liquida l'Accademia Sporting Roma con un 4-0 targato Lomanto, autore di un quadripletta. Ora la sosta pasquale, ma al ritorno in campo - il prossimo 16 aprile - il Città di Rieti farà visita alla Castelnuovese mentre il Monterotondo 1935 dovrà fare i conti col Fiamignano Valle del Salto.