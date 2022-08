Città di Rieti, preso l'esterno sinistro Valerio Ranieri. Soddisfatto Leoncini

RIETI - Nuovo colpo di mercato per la BigMat Asd Città di Rieti 1936: arriva il mancino Valerio Ranieri. Dopo le giovanili trascorse nel Cisco Roma e nella Lodigiani, ha indossato la maglia della Casertana (Berretti). Poi il prestito al Roccasicura (Eccellenza molisana), mentre nella stagione 2019-2020 vola nell'Eccellenza laziale tra le fila dell'Eretum Monterotondo con l’ultima stagione agonistica che lo ha visto protagonista nell’undici dell’Asd Morolo Calcio.

Terzino sinistro, Interno sinistro, esterno sinistro: questo il profilo tecnico-calcistico di Ranieri, giocatore estremamente eclettico arruolabile sia sulla linea difensiva che su quella di centrocampo. In campionato ha segnato ben 12 gol ed è un giocatore prestante e dotato fisicamente, gran mancino che ha inoltre vinto in passato anche il premio di “miglior ala sinistra”.

Pronto ora ad indossare la maglia amarantoceleste con i suoi 185 centimetri per 77 chilogrammi sarà senza dubbio un punto di riferimento per lo schieramento reatino. Soddisfazione in casa dell’Asd Città di Rieti 1936 per un altro protagonista che va ad aggiungersi alla costruzione della competitiva rosa amarantocelste del presidente Diego Leoncini.