Città di Rieti ancora a valanga: 5-0 al Poggio San Lorenzo. Foto. Ma la vetta resta a un punto

RIETI - Non c'è partita tra il Città di Rieti e il Poggio San Lorenzo, perché al "Gudini" la 28esima giornata del campionato regionale di Prima categoria termina con un perentorio 5-0 in favore degli amarantoceleste, che restano però sempre a -1 dal Monterotondo 1935 capolista, vittorioso anch'esso a domicilio (4-1 alla Brictense).

Una gara che per la prima mezz'ora vede il Poggio San Lorenzo contenere gli assalti del Città di Rieti, il quale prima del riposo si sblocca e trova un uno-due micidiale con Pasqualini e De Dominicis. Il 2-0 chiaramente mette in ginocchio il Poggio San Lorenzo che nella ripresa, seppur con tanta generosità, non può fare altro che vedere crescere il passivo: Parente e ancora De Dominicis, poi Cozzi per il 5-0 finale che proietta il Città di Rieti - a 180' dalla fine del campionato - a un finale di stagione ancora tutto da vivere



Intanto mercoledì si torna in campo per la.semifinale di Coppa Lazio, in programma a Palombara (16,30) contro lo Sporting Tanas. L'accesso alla finalissima in 90': in caso di parità si andrà ai calci di rigore, come già accaduto a Tor de' Cenci.