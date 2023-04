Città di Rieti incontenibile: 9-0 al fanalino di coda Ginestra. Foto. E domenica sfida al vertice a Monterotondo

RIETI - Un Città di Rieti debordante, ottiene un sostanzioso 9-0 nella sfida casalinga contro il fanalino di coda Ginestra continuando a restare in scia al Monterotondo 1935 che, con una partita in più, attualmente comanda il girone B. E domenica al Cecconi è scontro diretto.

Una partita senza storia sin dalle battute iniziali, aperta da Grosso e rifinita dalla tripletta di Cioffi, la doppietta di Pasqualini, oltre alle realizzazioni singole di Laurenti, De Dominicis e un'autorete. Tre punti fondamentali in chiave-promozione e soprattutto un "allenamento" mentale prezioso in fatto di concentrazione proprio in virtù del duello con il Monterotondo 1935 che vale una stagione.