Città di Rieti, è fuga: 0-3 alla Castelnuovese e un "grazie" al Fiamignano che blocca il Monterotondo sul pari

RIETI - Il Città di Rieti sbanca Castelnuovo di Porto (3-0), ringrazia il Fiamignano che in 8 contro 11 frena il Monterotondo 1935 trovando il gol del definitivo 1-1 in pieno recupero con Anselmi e vola solitario in vetta con un importante +2 da poter gestire in questo finale di stagione a dir poco avvincente.



Nonostante le non perfette condizioni del terreno di gioco, per la pioggia caduta incessante le ore precedenti la partita, il Città di Rieti trova subito il vantaggio con un rigore di Cioffi, raddoppia con un supergol di Volponi e nella ripresa centra il tris con Cozzi scoprendo solo negli spogliatoi, a gara conclusa, di quanto accaduto a Fiamignano.



Ora la classifica recita Città di Rieti 55 punti e Monterotondo 53 e molto, di questa stagione, dipenderà dallo scontro diretto del prossimo 7 maggio al Cecconi.