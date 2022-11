Città di Rieti, primo successo esterno: 4-2 al Soratte e secondo posto blindato. Pagliarini: «Giusto l'approccio»

RIETI - Il Città di Rieti ci ha preso gusto e dopo il tris di sette giorni fa al Fiamignano, ecco il poker al Soratte, che vale la prima vittoria stagionale lontano da casa.



Un 4-2 pirotecnico, caratterizzato dall'uno-due iniziale di De Dominicis e Paoliello, al quale ha fatto seguito il gol dei padroni di casa, caparbi nel non mollare. Ma Pasqualini prima dell'intervallo realizza il 3-1, parzialmente annullato dalla seconda rete del Soratte che chiude la prima frazione di gioco sul 3-2 in favore degli amarantoceleste.

Secondo tempo più combattuto, partita equilibrata, ma Città di Rieti cinico nel finale a mettere il sigillo sul match grazie a Volponi per un 4-2 che vale il secondo posto a -6 dal Monterotondo 1935.

«Partita ben interpretata - ammette il tecnico Mirko Pagliarini - anche se sul 2-0 ci siamo un po' incartati. Ma siamo stati bravi a interpretarla nella maniera appropriata e la nostra qualità ha fatto la differenza. Sono contento anche dell'approccio di chi è entrato a gara in corso: questa è la strada giusta».