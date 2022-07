Città di Rieti, ecco il bomber: Gianluca De Dominicis. Domani la presentazione del club in Comune

RIETI - A ventiquattrore dalla presentazione ufficiale (domani, sabato 30 luglio, ore 11 nella sala consiliare del Comune di Rieti), l'Asd Città di Rieti piazza il primo vero colpo di mercato firmando l'esperto attaccante Gianluca De Dominicis, come riportato nella nota ufficiale:

"L'Asd Città di Rieti 1936" comunica di aver raggiunto l"accordo per l'arrivo a Rieti del calciatore eretino, Gianluca De Dominicis, attaccante italiano, classe 1990, proveniente dal club del Monterotondo che ha scelto di scendere di categoria abbracciando in pieno l'ambizioso progetto della società amarantoceleste condividendone la concretezza degli obiettivi e le progettualità pianificate. Un acquisto di rilievo e spessore tecnico per un calciatore capace di fare sempre la differenza e che va ad aggiungere un prestigioso tassello alla rosa amarantoceleste insieme a Volponi, Luciferi, Panitti, Grosso, Fusacchia e Paoliello. De Dominicis, cresciuto nel settore giovanile del Monterotondo è poi passato alle giovanili della Roma fino alla Primavera con diverse convocazioni in Nazionale. Dopo un anno in serie C con l’Altetico Roma, da aggregato in prima squadra, riesce ad esordire in Coppa Italia e gioca con la Berretti realizzando 18 reti. Torna a Monterotondo vincendo il campionato di Promozione ai play off rimanendo poi in Eccellenza con il Monterotondo per diversi anni con un record personale di 18 reti. De Dominicis prosegue la sua carriera calcistica in Eccellenza e Promozione tra le fila di diversi club: Monterotondo, Montefiascone, Crecas Palombara, Montespaccato, Real Monterotondo Scalo e Riano con l’ultima parte della stagione a Pianoscarano (VT) dove da dicembre ha messo a segno 12 reti. «Si tratta di un giocatore dal grande potenziale offensivo - ha commentato il Ds Emanuele Pezzotti - dotato di tecnica, fisicità ed esplosività che potrà essere un punto di riferimento importante. Sono soddisfatto in quanto ha sposato in pieno il nostro progetto».