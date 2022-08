Asd Città di Rieti, aperte le iscrizioni al settore giovanile. Spognardi: «A breve open day»

RIETI - Sono ufficialmente aperte le iscrizioni all’Asd Città di Rieti 1936. Il settore giovanile amarantoceleste apre alle iscrizioni per le categorie Giovanissimi under 14 (nati dal 2008 al 2009), Allievi under 17 (nati dal 2006-2007) e Juniores under 19 (classe 2004 e 2005). Una programmazione che intende investire nell’attività calcistica giovanile di base per poter creare un vivaio che possa, nel futuro, poter offrire adeguati spazi ai giovani nelle categorie superiori, ma, soprattutto, un modo per avvicinare i ragazzi allo sport e al calcio, in particolare creando valori e attaccamento ai colori della maglia e rinnovando una tradizione calcistica che a Rieti vanta importanti radici e gloriosi trascorsi. La guida del settore di base è affidata al Direttore tecnico e organizzativo del Settore giovanile della società, Francesco Spognardi:

«Attraverso la pratica dello sport – ha commentato il tecnico reatino - desideriamo raggiungere il conseguimento di quei valori basilari e fondamentali per una sana crescita sportivo-agonistica».

A breve saranno comunicate le giornate dedicate agli Open Day. Il numero telefonico da contattare per le iscrizioni è il 338.5852818, sede operativa della società il Centro sportivo “Gudini” (ex Fondiano) di via Fratelli Cervi.