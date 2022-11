Il Città di Rieti non decolla, ancora un ko esterno: 3-1 con l'Accademia Sporting Roma e aria di crisi

RIETI - Ancora digiuno esterno per il Città di Rieti, che dopo il ko di Casperia di due settimane fa, "si ripete" nella Capitale perdendo 3-1 sul campo dell'Accademia Sporting Roma.



Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, in avvio di ripresa i capitolini vanno in vantaggio con Amarildo al 48', per raddoppiare al 60' con un gol di Faccia e poi la rete di Koné. Partita in ghiaccio e nel finale un rigore di Boni non basta per rendere meno amara una sconfitta che apre ufficialmente una crisi in casa amarantoceleste, vista la poca incisività anche nelle due gare casalinghe vinte.

Un ko, dunque, che deve far riflettere il club, la squadra e lo staff tecnico perché rispetto alle premesse della vigilia, c'è già un sostanziale ritardo nella tabella di marcia.