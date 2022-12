Città di Rieti, il 29 si recupera l'amichevole con l'Ostiamare degli ex Mattiuzzo e Tirelli

RIETI - Amichevole di prestigio per la Asd Città di Rieti che, durante la sosta natalizia dei campionati dilettantistici, ospiterà il prossimo 29 dicembre, alle 14.15, al Campo “R. Gudini” l'Ostiamare degli ex Stefano Mattiuzzo (direttore generale, già grande ed indimenticato capitano del Fc Rieti Srl sul finire degli anni novanta) e Fabrizio Tirelli, che per l'occasione saranno gratificati di una targa ricordo per il loro lungo e proficuo trascorso con la maglia amarantoceleste del Fc Rieti Srl.

«Voglio innanzitutto ringraziare il presidente Roberto Di Paolo, gli altri dirigenti del club del litorale romano, ed in particolare l'amico Stefano – sottolinea il Direttore Generale della Asd Città di Rieti Marzio Leoncini – per la disponibilità subito accordataci per poter disputare una gara che permetterà ad ambedue le squadre di mantenere la giusta tensione agonistica in vista del ritorno dei rispettivi campionati con i relativi ed impegnativi appuntamenti che attenderanno entrambe la Società. Avremo anche i piacere di poterci confrontare con una squadra di serie D, e di poter così tornare a respirare l'aria di una categoria che il calcio reatino ha a lungo assaporato e che, ci si augura nel più breve tempo possibile, possa tornare nella nostra disponibilità e, soprattutto, nella disponibilità della città e di tutti i tifosi amarantocelesti».