Un Rieti sottotono travolto sul campo del Campobasso 4-1, illude il gol lampo di Fioretti

RIETI - Troppo Campobasso per il Rieti. Gli amarantocelesti cedono già nel primo tempo sul campo della capolista, la ripresa non basta per riprendere in mano la gara: termina 4-1. Il Rieti scende al quarto posto in classifica con 24 punti e una gara da recuperare. Risultato pesante e prestazione da dimenticare.

Il match

Match che si preannuncia spumeggiante già dai primi secondi. Il primo e unico spunto iniziale è del Rieti: dopo 58 secondi un clamoroso errore di Piga porta al vantaggio degli amarantocelesti, Fioretti ringrazia e fa 0-1. Gli ospiti restano in partita e alzano il baricentro ma i padroni di casa non accusano il colpo. Tra i rossoblù è Vittorio Esposito a mettersi in luce: al 7’ tenta una giocata da solista dentro l’area di rigore, il numero 10 si libera della difesa reatina e mette in rete una palla di millimetrica precisione. Gli ospiti resistono fino al 15’ alle irruzioni dei molisani poi cedono e non superano il centrocampo per la rimanente parte del primo tempo. Il Campobasso non trova il gol su azione e sfrutta i corner: Bontà fa doppietta dagli sviluppi di calci d’angolo, un Rieti non troppo attento permette il 3-1 dei padroni di casa.

La ripresa si gioca ampiamente nella metà campo del Rieti. Il Campobasso si preoccupa di mantenere il risultato con qualche incursione nell’area ospite: intorno al 36’ il solito Bontà colpisce la traversa. Nei minuti finali forze fresche tra le fila dei molisani colpiscono ancora il Rieti: al 43’ Di Domenicoantonio appena entrato mette dentro il gol del 4-1. Nel finale Scaramuzzino evita con una prodezza l'ancor più pesante 5-1.

Il tabellino

Campobasso (4-3-3): Piga 5; Fabriani 6 (37’ st Martino s.v.), Menna 6,5, Dalmazzi 6, (37’ st Sbardella s.v.) Vanzan 6,5; Bontà 7,5, Brenci 7 (43’ st Ladu s.v.), Candellori 7; Cogliati 6,5, V. Esposito 8 (41’ st Di Domenicantonio 6,5), Zammarchi 6,5 (30’ st Tenkorang). A disp.: Raccichini, Capuozzo, Mancini, Vitali. All.: Cudini 7.

Rieti (3-5-2): Scaramuzzino 4,5; Gualtieri 5 (18’ st Lo Porto 6), Scognamiglio 5,5, Montesi 6; Brumat 5 (12’ st Tommasone 5), Marchi 4,5 (1’ st Sadek 6), Orchi 6 (30’ st Tunkara s.v.), C. Esposito 6, Zona 5; Fioretti 5,5, Galvanio 4,5 (18’ st Tiraferri 5). A disp.: Saglietti, Nobile. Signate, Vari All.: Campolo 5.

Arbitro: Diop di Treviglio (Marchese-Asciamprener Rainieri).

Marcatori: 1’ Fioretti, 8’ V. Esposito, 34’ e 41’ Bontà, 43’st Di Domenicantonio.

Note: ammoniti: V. Esposito, Cudini (all.) (C), Marchi, C. Esposito (R). Angoli: 6-2. Recupero: 1’pt e 4’ st.

