Cinquina della Nuova Rieti Calcio a Scandriglia (5-1). Porta violata dopo 377'

RIETI - La Nuova Rieti Calcio sbanca anche Scandriglia, ottiene la quinta vittoria consecutiva e blinda a doppia mandata il primato. Ma nel 5-1 finale targato-Ramazzotti (doppietta) la vera notizia del giorno è il gol subito al 32' del primo tempo, che interrompe a 377' l'imbattibilità stagionale che durava, ormai, dalla prima giornata quando fu il Montorio Romano a trovare la via del gol, poi "annullato" dall'uno-due di Alessandrini e Campanelli che ribaltò l'esito del match.

Ma tornando alla "manita" amarantoceleste, partita mai in discussione aperta da Patacchiola e chiusa da De Giorgi, condita però dalle reti di Penta e, come detto, della doppietta di Ramazzotti. Ora testa al prossimo incontro: domenica al Green Park La Foresta arriverà lo Sport Sabina 2021.