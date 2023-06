Venerdì 9 Giugno 2023, 00:10

RIETI - Continua il viaggio de Il Messaggero intorno alle opere finanziante dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Dopo gli interventi dedicati all’inclusione sociale, oggi tocca ai progetti di rigenerazione urbana, finalizzati a ridurre le situazioni di emarginazione e di degrado sociale. In questo ambito, la giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per il completamento dell’impianto sportivo polifunzionale dei Cinque Confini, al Terminillo. Sul piatto ci sono 2,5 milioni di euro.

«Un altro passo avanti nella messa a terra delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza sul nostro territorio – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Claudia Chiarinelli – Attraverso questa misura riusciremo a completare finalmente la struttura dei Cinque Confini, finanziata per 2 milioni e mezzo di euro». Il progetto consiste nel recupero dello stabile da anni abbandonato e dove, al piano inferiore, verrà realizzata una nuova palestra con dei percorsi di preparazione atletica studiati ad hoc, anche ai fini sciistici, e con tapis roulant acquatico. Non solo, per il ristoro ci sarà anche un bar annesso alla palestra. Mentre al piano superiore verrà realizzato un ristorante e una terrazza panoramica.

Le autorizzazioni. «Il progetto ha ottenuto tutti i pareri previsti – aggiunge Chiarinelli – il prossimo passaggio sarà quello della pubblicazione della manifestazione d’interesse, che è propedeutica all’avvio dei lavori. Comunque, sarà una struttura fatta in legno, adeguata ai tempi. È un progetto che si inserisce nel discorso più ampio di rilanciare il turismo sulla nostra montagna. Tra l’altro il nostro obiettivo è quello di riportare in questa palestra qualche squadra di calcio che ha bisogno di fare preparazione atletica in un posto di altura e suggestivo come può essere il Terminillo».

La gestione. In un secondo momento si porrà anche il problema della gestione di questo impianto, ma per ora l’intenzione della giunta Sinibaldi è quella di portare a termine il recupero di quello che è ormai una struttura in cemento armata, da troppo tempo abbondonata.

«Parliamo di un progetto – dice l’assessore allo Sport, Chiara Mestichelli – che sarà abbellito addirittura da una sorta di giardino sul terrazzo e da tante vetrate che permetteranno agli utenti di apprezzare questa parte del Terminillo. Insomma, sarà una riqualificazione molto importante. Il nostro obiettivo è attrezzare quell’aria con una serie di proposte sportive e turistiche. Il progetto definitivo prevede il recupero della struttura con un’impostazione completamente diversa».

I collegamenti stradali. Intanto, c’è da segnalare l’inizio dei lavori di messa in sicurezza della strada regionale 4 bis Terminillo. Ad annunciarlo l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Manuela Rinaldi: «L’intervento, finanziato con 500 mila euro, è a cura di Astral. Intervento importante per la riqualificazione di un’arteria al centro di eventi sportivi e percorsa ogni estate da migliaia di turisti». Il Terminillo, tra l’altro, anche quest’anno sarà protagonista del mondo dei motori. Ospiterà, infatti, la 58esima Enel X Way, valevole per il Campionato Italiano velocità di montagna, e la 56esima Coppa Carotti, in programma dal 1 al 2 luglio 2023.