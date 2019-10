RIETI - Ancora avvistamenti notturni di cinghiali in centro città. L'altra notte, intorno all'una e mezza, un esemplare di modeste dimensioni è stato intercettato da una pattuglia della Polizia Stradale in via Marco Curio Dentato.

A segnalarlo, il consigliere comunale d'opposizione Alessio Angelucci che, nel percorrere il vialone che costeggia l'aeroporto - direzione Quattro Strade - lo ha visto aggirarsi sul marciapiede della pista ciclabile.



Ultimo aggiornamento: 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli uomini della Stradale, in servizio di perlustrazione notturna, sono riusciti - seppur a fatica - a scortarlo fino alla prima rampa di salite che porta al santuario della Foresta, dove ha potuto ritrovare il suo habitat naturale e, con ogni probabilità, a riunirsi al branco.