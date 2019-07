RIETI - Grave ciclista che in sella alla sua mountain bike è caduto mentre stava facendo un'escursione lungo la strada sterrata non lontana dal bivio per Concerviano-Capradosso.



L'uomo, del quale non si conoscono al momento le generalità, è caduto rovinosamente a terra, perdendo conoscenza. Sul posto si è subito portata un'automedica ma, considerate le gravi condizioni, è stata chiamata l'eliambulanza.



Un elicottero è atterrato sulla Salto-Cicolano e ha trasferito il ciclista al Gemelli di Roma. Ultimo aggiornamento: 19:45