RIETI - Parchi e piste ciclabili, lunedì 18 maggio il Comune di Rieti potrebbe decidere di riaprire tutto.

In queste ore, a Palazzo di Città l’amministrazione comunale si sta infatti confrontando con gli uffici tecnici sulla possibilità di far tornare usufruibili parchi e piste ciclabili della città e delle frazioni comunali a partire da lunedì, come già annunciato dal sindaco Antonio Cicchetti domenica scorsa a Il Messaggero e dopo la chiusura degli spazi avvenuta il 16 marzo.

L’ordinanza per la riapertura degli spazi verdi e ciclabili è infatti già predisposta e manca soltanto la firma per renderla effettiva. In Comune, però, hanno deciso di attendere fino a lunedì per avere nel frattempo la possibilità di continuare ad osservare, tra sabato e domenica, l’andamento della curva epidemiologica del coronavirus.

Domenica scorsa, 10 maggio, a Il Messaggero Cicchetti aveva infatti dichiarato: «Stiamo aspettando che i risultati sulla negativizzazione dei positivi siano confermati: se tutto andrà bene, per il 18 maggio potremo pensare di dare il via libera, ma prima vogliamo essere tranquilli».

Dunque, nelle intenzioni dell’amministrazione, se il trend in discesa di contagi e guariti dovesse mantenersi o migliorare, la firma sull’ordinanza per la riapertura di parchi e piste ciclabili potrebbe arrivare già lunedì mattina.

