di Alessandra Lancia

RIETI - Al sindaco Antonio Cicchetti non è piaciuto il bilancio de Il Messaggero del suo primo anno di mandato.

«Diciamo sei mesi: quando sono entrato qui dentro, era il 28 giugno, ho trovato un Comune scarnificato. L'organizzazione era tutta da rifare e col segretario comunale che è arrivato a settembre, il dirigente dei Servizi sociali insediato a novembre, il dirigente del settore Finanziario e il comandante della Municipale arrivati a gennaio, almeno 6 mesi me li dovete abbuonare. E poi dobbiamo fare i conti con un nuovo baratro economico».

Avreste dovuto saperlo: invece in campagna elettorale ha messo in dubbio persino l'esistenza del buco nei conti.

«Credo che nel 2012 il dissesto fosse nell'ordine delle cose. Fu evitato con conteggi che probabilmente non furono fatti fino in fondo. Oggi stiamo cercando di evitare il dissesto pur raschiando tutto quello che si è accumulato nel tempo e che per disattenzione del mio predecessore non si è voluto vedere. Avevano detto di aver risanato i conti. Ma il buco c'è eccome».

E di quanto è?

«Lo stiamo quantificando. L'errore è stato quello di spalmare i debiti su un piano di rientro trentennale: invece si doveva stare in 10 anni. Questo comporta per noi la necessità di stringere ulteriormente i freni».

Il caso delle indennità gonfiate e del recupero dei soldi avuti in più dagli amministratori di prima vi sta mettendo in difficoltà, anche politica, con gli alleati.

«A nessuno fa piacere restituire soldi, specie se li ha percepiti sulla base di procedure e meccanismi governati da altri. Ma quando emerge un certo quadro non si può far finta di niente. Spero che gli interessati riescano a produrre convincenti documenti a loro favore, diversamente gli toccherà l'amara medicina».

Anche sull'Urbanistica il piatto piange: il settore è fermo, si è fermata anche la selezione del nuovo dirigente ma in commissione e su facebook si è tornati a fantasticare di Università all'ex Zuccherificio.

«L'Urbanistica è sicuramente un tallone d'Achille. Ma al netto di certe affermazioni da parte di consiglieri evidentemente non al dentro della materia è un dovere per l'amministrazione andare a riconsiderare le proposte dei proprietari delle aree industriali dismesse. A me non sfugge che di proprietà private si tratta e che salvo espropri che non sono nelle cose tali restano. Ma bisogna discutere con i proprietari valutando quello che si può e non si può fare. Coop, per esempio, porta una proposta che va oltre il semplice ipermercato, con attività di ricerca. E di fronte alla proposta di investimento di 60 milioni un amministratore deve andare a vedere».

Sulla Rieti-Torano è tutto fermo.

«Non per colpa nostra: il progetto delle rotatorie fu bocciato all'unanimità per i suoi limiti evidenti ma da allora nessuno ha rimesso mano al tracciato nonostante i miei solleciti. Dovevamo vederci con l'assessore regionale Alessandri domani ma l'incontro è stato riaggiornato al 12 luglio».

Tutto fermo anche sul fronte scuole e terremoto.

«Colpa del meccanismo infernale della Ricostruzione voluto dai governi Renzi e Gentiloni. Noi ci stiamo facendo parte attiva perché certe procedure cambino».

In verità Rieti sul post terremoto sembra non toccare palla. Taceva prima Petrangeli e tacete voi adesso.

«Non siete voi a doverci sentire. Noi lavoriamo sott'acqua: emergiamo solo al momento opportuno. Non siamo malati di annuncite. E poi conosciamo bene il potere interdittivo che spesso pesa sul reatino».

E' così anche per gli insediamenti industriali promessi e ancora mai visti?

«Certo. Ha visto mai trattative svelate ai quattro venti? Qui si lavora in silenzio».

Così in silenzio che la città sembra addormentata come nell'incantesimo della favola.

«Non vi fate guidare dalle impressioni. Serve riservatezza in certe cose. Dateci tempo e fiducia e vedrete. Domani voteremo il nuovo cda di Aps, a luglio scioglieremo i nodi Asm e poi finalmente cominceremo a respirare».

Sicuro che la Lega vi farà respirare?

«Non vedo problemi in maggioranza».

Neanche in giunta? Dopo un anno all'auto nuova si fa il tagliando.

«Io sono soddisfatto dei miei assessori. Siamo tagliandati tutti e tutti i giorni, a cominciare da me. Qui dentro si pratica l'ora et labora». Amen.

Domenica 1 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:42



