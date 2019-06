Ultimo aggiornamento: 15:09

RIETI - Politica e facebook quale migliore arma di distrazione di massa. Il sillogismo non specifica però che, come tutte le armi, anche i social bisogna saperli maneggiare con cura per non farsi male.Il sindaco Antonio Cicchetti, evidentemente indispettito dall’ultimo attacco del centrosinistra sul fallimento totale del suo primo biennio di mandato, non ha trovato di meglio che rispondere – su facebook - attaccando Il Messaggero che aveva raccolto le critiche dei gruppi di minoranza.Non potendo evidentemente negare le difficoltà di bilancio, la disastrosa gestione del personale, una pressione fiscale salita oltre quello che doveva essere il tetto massimo, né potendo giustificare la promessa di una scuola costruita gratis a Campoloniano che mai nessuno costruirà, preferisce sparare a zero sul quotidiano, secondo una precisa e unica strategia fin qui battuta (esempi ce ne sono a iosa) che da tempo mira a screditare chiunque osi criticare, osservare, suggerire o, come nel nostro caso, fare semplicemente il proprio mestiere.E così - via facebook - pensa di cavarsela con la lezioncina ora sul calendario («quale usano i giornalisti? non sono ancora due anni che ci siamo insediati». Scusate mancano sei giorni, un tempo ancora lunghissimo, ...mamma mia), ora sui titoli, confidando nelle pronte condivisioni di assessori e consiglieri e nei like dei fedelissimi.Da un sindaco del Novecentonovantaquattro ci saremmo aspettati sicuramente altro, e non un post sotto dottorale dettatura che naturalmente non entra nel merito di nulla ma svolazza solo su dettagli nella convinzione che, indicando la luna, gli stolti guardino il dito. I cittadini, quando alzano gli occhi dallo smartphone, seppur distratti, sanno ancora misurare la capacità della sua azione amministrativa. E sperimentano sulla propria pelle quanto questa città sia sciatta e disfatta, e non certo per colpa del caldo.Due anni fa aveva promesso polso e passione per rimetterla in moto, e invece Rieti sembra finita su un binario morto. Non legga solo facebook, sindaco Antonio Cicchetti. Ascolti anche la voce della città reale: sentirà che persino quelli che due anni fa la votarono ora si mangiano le mani per averlo fatto. E se ci riesce, torni a fare il sindaco. Ma per davvero, non su facebook. Ha ancora due anni e mezzo, e il tempo vola.