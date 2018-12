RIETI - Le aspettative erano molte e il «Christmas Village» faceva certamente pensare a qualcosa di molto diverso, di più ampio. Sono in tanti a chiedersi, in questi giorni di festa, se il «villaggio» natalizio proposto dal Comune è ancora in via di allestimento o è limitato al cosiddetto «salone» delle eccellenze enogastronomiche, grande esattamente come l’entrata dell’ex bar Gengarelli, davanti al quale è stato posizionato.



Poche, in verità, le aziende partecipanti - grosso modo una per ogni autorità che ha tagliato il nastro inaugurale - con a disposizione uno spazio vitale più che ridotto, quasi minimale.



IL SERVIZIO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DE IL MESSAGGERO DI RIETI IN EDICOLA

OGGI, LUNEDI' 24 DICEMBRE

© RIPRODUZIONE RISERVATA