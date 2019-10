L'EMOZIONE PIU' GRANDE

RIETI - “Fosse dipeso da me, io a Rieti ci sarei rimasto a vita. Perché ancora oggi Rieti rappresenta tutto per me: è la mia seconda casa”. Se non è una dichiarazione d’amore, quella che Christian Ippoliti, nei confronti di Rieti, dei reatini e dei colori amarantoceleste, poco ci manca. Ha deciso di smettere col calcio giocato e nella lunga intervista rilasciata a Sportinoro.com, non ha potuto fare a meno di rimarcare la sua esperienza “in tre atti” proprio alle pendici del Terminillo.A Rieti, Ippoliti, ha vissuto di tutto: dalla serie C2 sotto la presidenza Palombi, alla serie D dell’anno successivo, ma anche e soprattutto quell’indimenticabile 6 gennaio 2012 quando al “Salaria Sport Village” fu uno dei protagonisti principali del 2-1 al Pisoniano che valse la Coppa Italia di Eccellenza, insieme a quel Francesco Marcheggiani che oggi come ieri, continua a segnare caterve di gol.«A Francesco auguro tutto il bene del mondo, perché è un ragazzo che merita: intelligente, umile e grande lavoratore. Ha delle caratteristiche tecniche uniche nel suo genere e, secondo me, riuscirebbe tranquillamente a far gol anche in Serie A. Per me è un giocatore pazzesco ed ho la sensazione finalmente gli addetti ai lavori stiano aprendo gli occhi sul suo talento…». Dediche un po’ per tutti: al presidente Palombi che definisce «un papà che quando decise di smettere col calcio mi ha rovinato (dice sorridendo)» e quel Roberto Borrello che lo soprannominò Pippo «perché non riusciva a pronunciare Ippoliti!».Tanti, insomma, gli aneddoti che legano Ippoliti al territorio reatino, dove torna spesso per rincontrare altri suoi ex compagni di squadra, come capitan Petrongari, Cavallari e Monaco, ma anche tutte quelle persone che dal giorno del suo arrivo a Rieti – dopo la trafila giovanile nella Lazio e l’esplosione nell’Avellino – non hanno mai dimenticato il suo estro, perdonandogli anche l’episodio di quell’ormai famoso Rieti-Sporting Terni che lo vide lasciare il campo volontariamente perché beccato da qualcuno tra il pubblico. «Quel gesto mi costò la cacciata in seduta stante – ricorda Ippoliti – coi tifosi tutti contro: il caso finì a pagina 3 del Corriere dello Sport. Fu uno dei giorni più brutti della mia vita».Ma la vita va avanti ed il tempo guarisce le ferite, tant’è che nell’estate del 2015 (era il 17 agosto), dopo la dipartita di Fedeli verso San Benedetto del Tronto, il Rieti ripartì da Curci e con una squadra tutta da ricostruire. Ippoliti, come Cavallari, Tramontano, Battisti e gli stessi Marcheggiani e Tirelli, risposero all’appello e si presentarono in città per dare il loro contributo: Pippo non trovò posto in quella squadra allenata nuovamente da Paris, ma nonostante questo "impedimento tecnico” che il fantasista dopo il taglio inatteso definì «un tradimento vero e proprio», il cuore di Christian ha sempre continuato a pulsare e a fremere per il Rieti «la maglia più preziosa che conservo nel cassetto», quella numero 10 che fin quando ha potuto, ha sempre difeso. Con onore.