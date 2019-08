© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Rotatoria entro settembre a Chiesa Nuova.«A settembre daremo incarico al progettista per realizzare la rotatoria a Chiesa Nuova». A parlare è il presidente della Provincia Mariano Calisse che intende risolvere il problema della messa in sicurezza nel tratto di strada tra via Comunali e Via Cese, spesso teatro di incidenti stradali, purtroppo, anche mortali.«In questi giorni - continua Calisse - il dirigente del Settore ha inviato richiesta al Comune di Rieti per informare l'ente della volontà dell'Amministrazione Provinciale di procedere alla realizzazione dell'opera - che contiamo possa essere completata entro l'anno - visto l'impatto che, inevitabilmente, questa avrà sulla viabilità di via Comunali e via Cese, entrambe di competenza comunale».Nei mesi precedenti il vicepresidente Andrea Sebastiani aveva annunciato la volontà e, dopo l'approvazione del bilancio preventivo, anche la disponibilità economica della Provincia di risolvere definitivamente il problema della messa in sicurezza di quel tratto di strada che non più registrare incidenti che mettano in pericolo anche i pedoni e i ciclisti che ogni giorno frequentano la pista ciclabile.