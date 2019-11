RIETI - «Il Comune ha obblighi nella manutenzione straordinaria della chiesa di San Francesco?». Domanda cruciale quella del consigliere Eleuteri, a sette mesi dall’inizio dei festeggiamenti del “Giugno Antoniano”, per tentare di mettere ordine nelle competenze collaterali della gestione dei lavori della chiesa, dove da pochi giorni è partito il cantiere per la messa in sicurezza.



«Per ora la statua di Sant’Antonio è rimasta dentro: fino a febbraio aspettiamo, poi dovranno dirci se entro giugno la chiesa sarà agibile, altrimenti dovremo trovarne un’altra», dice il priore della Pia Unione, Marino Flammini.



