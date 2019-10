RIETI - «Se anche questi fossero i momenti finali ho sempre pensato che fosse un privilegio sapere in anticipo di morire perché uno può dire ti voglio bene a tutti». Parla così Chiara Corbella Petrillo poche settimane dopo aver ricevuto la conferma di essere una malata terminale.



Parole che escono serenamente dalla sua bocca, durante il viaggio a Medjugorje, l’ultimo che farà, accompagnata dai familiari e da numerosi amici. «Chiara aveva un profondo desiderio di tornare in quel luogo dove aveva conosciuto suo marito Enrico, ma tutti le sconsigliavano il viaggio. Avevamo tutti il desiderio di andare sul monte e chiedere il miracolo per lei – ricordano gli amici Alessandro e Maide - Non ci accorgevamo che il miracolo era già sotto i nostri occhi».

A San Domenico, che accoglie la testimonianza sulla vita della Serva di Dio Chiara Corbella Petrillo, tra i numerosi presenti scorrono lacrime di commozione, ma anche di gioia. L’evento è inserito nel progetto “Con Francesco nella Valle”. Chiara muore nel 2012, a 28 anni, per un carcinoma alla lingua, scoperto quando è al quinto mese di gravidanza: rimanda le cure per dare la vita al suo bambino, Francesco, che oggi ha otto anni.

«Siamo felici di essere qui – dice Maide al termine della proiezione del primo video, che racconta un funerale gioioso, il 16 giugno del 2012. Siamo fortunati ad essere capitati nella loro storia, una storia luminosa. Doveva essere una storia di disperazione, ma si è potuto guardare oltre e vedere il Cielo».

Attraverso i video proposti, la vita di Chiara è più vicina ai presenti che entrano nelle sue vicende: ecco così il ricordo dei lutti dei primi due figli e il dolore per la malattia, che per un breve momento la porta a dubitare dell’esistenza di Dio.

Chiara ha pensato anche al suo funerale, non voleva fiori, ma che ognuno portasse con sè un regalo, e così per ogni famiglia c'era una piantina sull’altare.

Una storia, quella di Chiara, del marito Enrico, del piccolo Francesco e dei suoi due fratellini, vissuti appena poche ore, che ha sorpreso migliaia di persone in tutta Italia e anche altrove. Raccontata nel libro "Siamo nati e non moriremo mai più", testimonia che la vita è un dono meraviglioso.

