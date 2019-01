RIETI - Grande festa oggi in città in una abitazione di via Terenzio Varrone. Cesarina in Faccani, nata a Rieti il 26 gennaio 1919, ha compiuto e festeggiato proprio oggi 100 anni.



Nel pomeriggio, nella sua abitazione di Via Terenzio Varrone, la ancora arzilla donna ha spento le cento candeline, circondata dall'affetto di amici e parenti e, soprattutto, avendo al fianco il marito Leonida (104 anni), con cui è sposata da ben 75 anni.



Se non è un record, poco ci manca.