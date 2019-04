© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Iacopo Cernigoi, l'uomo-salvezza del Rieti fa... gol anche al cinema. L'attaccante mantovano infatti ha partecipato insieme ad alcuni suoi (ex) compagni di squadra del Pisa - società con la quale ha iniziato la stagione in corso - ,ad alcune scene del film "Il Campione" prodotto dal regista Leonardo D'Agostini, dallo scorso 8 aprile in tutte le sale cinematografiche del Paese.«Inizialmente le avremmo dovute girare all'Olimpico - racconta Cernigoi - ma gli impegni di Lazio e Roma non hanno permesso alla produzione di utilizzare l'impianto capitolino. Di conseguenza i protagonisti si sono trasferiti a Pisa ed hanno usato l'Arena Garibaldi. Ricordo quella sera come se fosse oggi: Siamo stati in campo dalle quattro di pomeriggio a mezzanotte perché alcune scene non venivano come le voleva il regista. Insieme a me - conclude l'attaccante - altri tre compagni di squadra: Izzillo, Marin e Maffei. È stata comunque una bella esperienza».Esperienza sì, ma forse era già scritto che... "Il Campione" vero sarebbe stato lui e non il protagonista del film, Andrea Carpenzano.