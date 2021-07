Venerdì 30 Luglio 2021, 00:10

RIETI - Un capriolo attraversa la strada nello stesso istante del loro passaggio in moto: entrambi finiscono a terra con gravi traumi. Brutta disavventura per due turisti di Rieti arrivati ieri a L’Aquila e diretti nel Comune di Rocca di Mezzo, località di montagna in questo momento presa d’assalto da numerosi vacanzieri per il clima decisamente meno torrido e le offerte dedicate agli appassionati di trekking, biciclette, cavalli in mezzo alla natura.

La ricostruzione. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente fatta dai carabinieri della stazione rocchigiana, diretta dal luogotenente Leonardo Tedeschi, la coppia in sella di una moto è improvvisamente caduta a terra dopo aver impattato contro un capriolo, morto subito dopo essere riuscito ad attraversare il tratto stradale per raggiungere una zona verdeggiante più sicura. Il sinistro si è verificato a poca distanza dall’abitato della frazione di Fonteavignone.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti dopo aver constato la gravità dei due feriti. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasferito il conducente della moto G.A. di 58 anni con l’ambulanza all’ospedale dell’Aquila. Più grave la moglie che sedeva dietro di lui, R.T. anche lei reatina di 58 anni per la quale è stato necessario fare intervenire sul posto l’elicottero.

Le conseguenze. Gravi i traumi riportato dalla loro caduta a terra. Sul posto dopo poco tempo i carabinieri della stazione di Rocca di Mezzo con il brigadiere Michelangelo Matone per i rilievi del caso. E proprio l’intuito del brigadiere lo ha portato a scoprire la presenza nella zona di una telecamere che ha filmato il momento del sinistro ora al vaglio.

La circostanza che il sostituto procuratore di turno della procura della Repubblica dell’Aquila, Guido Cocco non ha disposto il sequestro della moto lascia confermare che si sia trattato di un incidente improvviso. I due feriti risultati negativi ai test alcolemici e all’assunzione di sostanze stupefacenti, sono entrambi ricoverati in prognosi riservata. Molto probabilmente la donna dovrà essere sottoposta ad intervento chirurgico.