RIETI - Festa per la presentazione, ieri, alla chiesa di Sant’Eusanio, del Polo autismo Rieti, promosso da Chiesa, Fondazione Varrone, Ater e Loco Motiva.



Al centro semi-residenziale aperto a giovani e adulti con autismo, attivo dal 2013 a Sant’Eusanio, verranno ad aggiungersi altri due strutture: una comunità residenziale per l’accoglienza stabile di 5-6 persone, e un laboratorio-caffetteria, nell’ex chiesa di via delle Stelle.



A mettere a disposizione gli spazi per la struttura residenziale è stata la Chiesa di Rieti.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DI RIETI DE IL MESSAGGERO IN EDICOLA

OGGI, SABATO 13 APRILE

© RIPRODUZIONE RISERVATA