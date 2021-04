Un centro polifunzionale per allenare i ragazzi paraplegici alla vita, nasce da un'idea di Francesco Maria Sorato l'associazione “Fms Camminare Insieme”

RIETI - Un centro polifunzionale che possa aiutare e sostenere i ragazzi paraplegici e "allenarli alla vita". E' questo l'obiettivo della sfida lanciata dall'associazione "Fms Camminare Insieme" nata da un'idea di Francesco Maria Sorato, giovane di Magliano Sabina che ha seguito di una brutta caduta in piscina è ora costretto su una sedia a rotelle e, grazie al sostegno della famiglia, degli amici, ma anche di medici e professionisti, dopo mesi di permanenza in clinica ha fatto ritorno a casa. Il primo passo verso questo importante traguardo è stato fatto al Teatro Leontini di Roma dove si è tenuta, grazie alla collaborazione con Banca Mediolanum, una serata di beneficienza per raccogliere fondi.

Ad animare la serata anche Alex Britti e l'ex calciatore della Lazio Pino Wilson, ma soprattutto il pluri campione del mondo di ciclismo Mario Cipollini, atleta che a seguito di un primo messaggio inviato dal papa' di Francesco, che con lui, come Francesco Maria, condivide la passione per il ciclismo, ha seguito tutto il percorso del ragazzo e a lui, nel giorno del suo rientro a casa, ha dedicato un bel messaggio di incoraggiamento pubblicato sulla pagina facebook.

