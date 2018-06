RIETI - Il sindaco di Stimigliano, Franco Gilardi, con un pubblico annuncio ha dichiarato che voterà contro la realizzazione della Centrale biogas che si dovrebbe costruire in località Brecceto, nel territorio del comune di Ponzano Romano.



Dopo il voto unanime del consiglio comunale stimiglianese che si era espresso in modo contrario a tale progetto,a presa di posizione del sindaco Gilardi, di fatto, dà vita ad un atto politico ufficiale. E oggi il sindaco ha annunciato che in nome e per conto della comunità di Stimigliano che rappresenta voterà contro in Conferenza dei servizi.



Della presa di posizione di Stimigliano verranno informati in forma ufficiale i consiglieri regionali del Reatino, Fabio Refrigeri e Sergio Pirozzi.

Gioved├Č 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:52



