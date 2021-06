Cena di fine stagione per il Rieti: domani l'ultima fatica. In quanti resteranno?

RIETI - Al di là degli obiettivi sportivi, al di là di tutte le difficoltà e gli imprevisti incontrati nel corso della stagione, non si dica che lo spogliatoio del Fc Rieti non sia unito e armonioso.

Nei momenti più delicati (dalle positività al Covid, ai possibili cambi di gestione societaria etc) il gruppo ha sempre fatto la differenza e tenuto a galla il nome e il blasone di un club che a settembre spegnerà 85 candeline, le stesse che simbolicamente sono state onorate giovedì sera in un noto locale cittadino dove squadra e staff tecnico si sono ritrovati per la più classica delle cene di fine stagione.

Da capitan Tirelli a Giannetti, da Orchi al baby Nobile, tutti intorno allo stesso tavolo per salutare il campionato 2020/21 che domani, sabato 19 giugno, vivrà il suo epilogo con Rieti-Matese. In quanti resteranno, chi effettivamente andrà via è ancora presto per dirlo: per il momento sono tutti lì sorridenti e rilassati, dopo le fatiche di una stagione resa ancor più intensa dall'emergenza sanitaria.