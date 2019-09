© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Torino Basket è una delle novità del nuovo campionato di serie A2, nata dalle ceneri dell'Auxilium, la pallacanestro nel capoluogo piemontese è ripartita grazie al contributo di Stefano Sardara, già presidente della Dinamo Sassari, che ha trasferito il titolo di Cagliari proprio in Piemonte.Un progetto ambizioso, pronto a durare negli anni, che per la guida tecnica ha scelto coach Demis Cavina, tecnico con alle spalle una ventennale esperienza tra le panchine di Castelmaggiore, Roseto, Sassari e Udine tra le tante. Un mercato importante per una formazione che punta chiaramente al vertice, con un roster imbottito di talento a partire dal quintetto, dove il coach emiliano potrà contare sull'ex Siena Cappelletti, i due americani Marks, già con Cavina a Tortona e Pinkins, lo scorso anno a Casale. Si tratta di un ritorno per Mirzan Alibegovic, mentre è sceso dall'A1 il centro Luca Campani. Qualità ed esperienza anche in panchina a partire dal play Traini e l'ex Npc Toscano, promettenti anche gli under, Ianuale, Diop e Cassar.«Personalmente sono contento, anche se questi risultati sono figli del periodo, ma ho un gruppo che ha voglia di giocare insieme. Difficile trarre indicazioni, ma siamo a buon punto di partenza, onestamente sono contento di essere a Milano nel weekend, ce la giocheremo, ma come noi anche le altre formazioni vorranno fare bene».«Mi sembra molto più equilibrato, rispetto ad Est c’è un livello medio più alto. Anche nella parte media bassa della classifica ci sono sempre formazioni con un livellamento verso l’alto. Per ora come favorite non posso indicare nessuna, ci sono diversi aspetti ancora da valutare».«Siamo nati solo due mesi fa, ma sono contento del mercato fatto. Siamo una squadra molto giovane, sfioriamo appena i 24 anni di media, ci sono solo giocatori nati oltre il 1990. Possiamo fare bene, è chiaro che l’ambizione in una piazza come Torino è d’obbligo, pensiamo prima a centrare i playoff e poi si vedrà».