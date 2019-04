© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L'ultima di stagione regolare rende soddisfatto il patron Giuseppe Cattani, felice dei due punti, a pochi giorni dalla sfida decisiva contro Treviglio, anche se, pur non dichiarandolo, si sarebbe aspettato più dei 1700 visti oggi sugli spalti del PalaSojourner contro Agrigento. Ma sicuramente per i playoff la quota duemila tornerà ampiamente a essere superata.«Sono soddisfatto, era una partita decisiva e la squadra ha risposto al meglio. L'abbiamo dominata, sono stati tutti bravi, ora ci aspetta la gara di Treviglio». Pronto per la trasferta lombarda, il presidente si gode una vittoria schiacciante, consapevole che la gara di Treviglio può rappresentare un crocevia fondamentale per la stagione della sua squadra: vincere significa chiudere al terso posto la regular season.«Senza dubbio sono la squadra più in forma, arrivano da cinque vittorie, ma andremo là per giocarcela, di certo gliela faremo sudare. Sappiamo che la classifica avulsa con un arrivo a tre ci condanna al quinto posto, ma a Treviglio andiamo a giocarcela».