RIETI - Ben 16 giocatori diversi mandati in gol. Il Catanzaro detiene il record non solo del girone C ma di tutta la serie C (a pari merito con il Piacenza). Una squadra ‘mulitgol’ che fa della qualità di gioco la sua arma migliore: tanto possesso palla e molte soluzioni offensive, questa la dice lunga sulla varietà di calciatori mandati a bersaglio. Il classico modulo utilizzato da Auteri è il 3-4-3, sistema di gioco a lui molto caro. Il bomber è D’Ursi con 10 reti segnate, seguito da Fischnaller, 8, Giannone e Kanoute, 4, via via tutti gli altri.Un unico precedente tra le due compagini. All’andata al Ceravolo si imposero i calabresi con un netto 3-0, seppur il Rieti non sfigurò: sbloccò la partita il senegalese Kanoute al 21’ su calcio di rigore, raddoppio di Ciccone al 25’ e tris finale di Fischnaller all’88’.Nessuno squalificato, in diffida il difensore Signorini. Rosa del Catanzaro quasi al completo per la trasferta in terra laziale, eccezion fatta per l’esperto difensore titolare Figliomeni, alle prese ancora con malanni muscolari. Hanno smaltito dai rispettivi guai muscolari Kanoute e Fischnaller che con il Catania sono tornati in campo dopo un mese forzato di stop. I due attaccanti non sono ancora al top, così come il centravanti Bianchimano, ma Auteri contro gli amarantocelesti vuole contare sui suoi uomini migliori per ripartire.Allo Scopigno infatti arriva un Catanzaro ferito. La sconfitta patita nello scontro diretto per il terzo posto contro il Catania brucia ancora parecchio, tutt’al più perché giocato in casa e con gli uomini di Auteri passati in vantaggio dopo soli 3 minuti di gioco con il 10° centro in stagione di D’Ursi, il miglior marcatore giallorosso appunto; poi Marotta e Di Piazza hanno fissato il punteggio sull’1-2 per gli ospiti. Fa ancora più male perché i calabresi venivano già da una sconfitta esterna contro il modesto Bisceglie, vittorioso 1-0 con gol di Triarico.Due gare perse consecutivamente che hanno frenato un pochino i sogni di rimonta del Catanzaro, lanciato alla rincorsa alla Juve Stabia per il primo posto e al Trapani per la seconda piazza. Sì perché i giallorossi hanno attualmente 51 punti in classifica - 15 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, 45 gol segnati e 22 subìti in complessivo -, che sarebbero 54 visto che devono ancora ottenere il bonus di 3 punti per la partita con il Matera (mentre Catania, 54, e Trapani, 61, già li hanno ottenuti). A differenza di quest’ultime il Catanzaro deve ancora recuperare la partita con la Viterbese e ha lo scontro diretto con il Trapani da giocare in casa all’ultima giornata. Se il primo posto si è allontanato, con la Juve Stabia distante 12 lunghezze (63 punti, seppur con una gara in più), il secondo è ancora a portato di mano.Fuori casa gli uomini di Auteri hanno totalizzato 22 punti, in virtù di 6 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, e vantano il secondo miglior attacco esterno del girone con 21 reti segnate (meglio ha fatto solo la Juve Stabia con 23 gol) e la terza miglior difesa con 11 gol incassati (meglio solo Juve Stabia, 6, e Trapani, 10 reti subìte).