RISULTATI, IV GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Aspettando l'attesissima sfida tra Bari e Reggina in programma stasera al San Nicola (ore 20,45), nel girone C spicca comanda il Catanzaro di Auteri, che ieri ha letteralmente passeggiato sulla Sicula Leonzio (3-1) rafforzando una leadership che può al massimo essere condivisa proprio con la squadra dello Stretto.Alle sue spalle tiene bene il Potenza, che torna da Bisceglie con un rotondo 3-0 "avvertendo" proprio il Rieti che domenica lo sfiderà allo Scopigno ricordando gli incubi dello scorso anno. Anche il Catania resta agganciato al treno di testa, ma sull'1-0 vincente contro la Viterbese (gol di Lodi) c'è il sospetto di un rigore concesso con fin troppa leggerezza dall'arbitro di turno. Bene anche l'Avellino, corsaro a Picerno (3-2), mentre la Ternana cade per la prima volta in stagione dopo cinque risultati utili di fila (3 vittorie e un pareggio tra campionato e Coppa): a violare il Liberati è il Monopoli, che grazie ai gol, nella ripresa, di Fella e Jefferson piazza un bel colpo e si riporta a metà classifica. Pari e patta tra Paganese e Virtus Francavilla (2-2), prima vittoria stagionale per il Teramo dopo due ko consecutivi, col 2-0 alla Cavese che mette nei guai Ciccio Moriero, ad un passo dall'esonero (Capuano in pole). Primo squillo anche della Vibonese: 3-0 al Rende che, al pari del Rieti, è ancora ferma a quota zero punti.Casertana-Rieti 6-1 (giocata sabato);Catania-Viterbese 1-0;Paganese-Virtus Francavilla 2-2;Teramo-Cavese 2-0;Ternana-Monopoli 0-2;Bisceglie-Potenza 0-3;Catanzaro-Sicula Leonzio 3-1;Picerno-Avellino 2-3;Vibonese-Rende 3-0;Bari-Reggina stasera ore 20,45Catanzaro 10 puntiPotenza, Catania, Ternana, Avellino 9, Reggina, Casertana, Picerno 7Viterbese, Monopoli, Bari 6Paganese 5Vibobese, Bisceglie 4Virtus Francavilla, Teramo 3Cavese 2Sicula Leonzio 1RIETI, Rende 0.