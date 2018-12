I CONVOCATI

COSI' IN CAMPO

Rieti

Catania

Arbitro

LE GARE DELLA XIX GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Novanta minuti dal sapore di grande calcio, perchè allo Scopigno arriva un'altra nobile che cerca di rilanciarsi nel grande calcio. Domani, giovedì 27 dicembre, alle 14.30 (diretta ElevenSports), sarà grande sfida al Catania di Sottil, una delle corazzate di questo campionato. I siciliani, dopo aver atteso a lungo il ripescaggio in serie B, provano il salto di categoria sul campo, anche se la Juve Stabia è già in fuga. Ad arbitrare l'incontro sarà il signor Miele di Torino: per lui seconda direzione allo Scopigno, nella precedente il Rieti aveva collezionato l'unico pareggio in campionato, lo 0-0 contro la Cavese.Il calendario ravvicinato pesa sulle gambe dei giocatori del Rieti, che deve ancora fare i conti con le assenze. Se da una parte tornano Maisto e Vasileiou, dall'altra Chéu deve ancora rinunciare a Gallifuoco, non ancora tornato dall'Australia, e Palma squalificato. Alla vigilia il. tecnico portoghese ha presentato il match esaltando le qualità della formazione siciliana: «Ci aspetta una sfida contro una grande squadra, un club che ha una storia importante nel calcio italiano. Il loro obiettivo è quello di andare in serie B, e dovremo giocare una partita di grande concentrazione per poterli contrastare».Insomma, serve l'impresa al Rieti, che è reduce da due vittorie consecutive in casa. Il Catania invece ha sconfitto con un rotondo 5-0 la Cavese nell'ultimo turno, confermando l'elevata potenza di fuoco a disposizione di mister Sottil. Testa al Catania dunque, che sarà supportato allo Scopigno da circa un centinaio di tifosi, che arriveranno a Rieti nonostante la scossa di terremoto di magnitudo 4.9 che ha colpito la zona di Catania la notte di Santo Stefano. «Il Calcio Catania - si legge sul sito del club - esprime solidarietà e vicinanza ai feriti, alle famiglie e alle popolazioni colpite e provate dal sisma».Per il Rieti inevitabile un pensiero alla sfida di domenica contro il Matera, ben più importante ai fini della classifica. Il club lucano vive una crisi profondissima, con i giocatori che stanno scioperando per il mancato pagamento degli stipendi. Ieri contro la Reggina è scesa in campo la squadra Beretti, pesantemente sconfitta 6-0. Per quanto riguarda la formazione Chéu dovrebbe confermare il 4-3-2-1 delle ultime uscite, con il probabile inserimento di Cericola nei tre di centrocampo.D.Costa; Gigli; Cericola; Xavi Venancio; Tommasone; Maistro; Chastre; Papangelis: Dabo: Todorov; Kean; Vasileiou; Di Domenicantonio; Gualtieri; Diarra; Pepe; Criscuolo; Konate; Migliaccio; Delli Carri; Demosthenous; Gondo.Indisponibili: Gallifuoco, S.CostaSqualificati: PalmaAltri: Spadini(4-3-2-1): Costa; Delli Carri, Gualtieri, Gigli, Dabo; Konate, Diarra, Cericola; Vasileiou, Maistro; Gondo. All. Chéu(4-3-3): Pisseri; Ciancio, Aya, Silvestri, Baraye; Rizzo, Lodi, Angiulli; Manneh, Marotta, Curiale. All. Sottil: Miele di Torino (Younes- Niedda)Casertana-Sicula Leonzio 1-1Cavese-Bisceglie 2-0Matera-Reggina 0-6Trapani-Catanzaro 2-1Vibonese-Potenza 1-0Virtus Francavilla-Juve Stabia 1-1Viterbese-Paganese 2-1Siracusa-Monopoli (mercoledì 26, ore 20.30)Rieti-Catania (giovedì 27, ore 14.30)Juve Stabia 43Trapani 36Catanzaro, Catania e Rende 31Monopoli 28Reggina e Vibonese 26Potenza 25Casertana 23Cavese 22Sicula Leonzio 20Virtus Francavilla 18Rieti 16Bisceglie 15Siracusa 14Viterbese 12Matera 11Paganese 5